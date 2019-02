publié le 28/02/2019 à 11:40

Le grand débat se poursuit, en France. Dans le Loir-et-Cher, des religieuses à la maison des sœurs franciscaines de Blois organisent leur propre débat. Sœur Yvette a bien identifié l'une des problématiques centrales des "gilets jaunes" : la fraternité et comment lutter contre l'isolement.



Les sœurs et les quelques laïques présents s'indignent tour à tour. Comment recréer du lien social dans les quartiers et les foyers. Leurs réponses sont très concrètes. "Il faut favoriser le commerce ambulant. Pour que les gens restent chez eux, à la campagne", explique une participante. Une autre veut aller à la rencontre de ses voisins qu'elle croise peu.

Dans la grande salle, d'imposant buffet en bois, des portraits au mur et des dizaines d'émission de télévision enregistrées sur des VHS. Les réunions sont néanmoins très discrètes. Jean-Noël Desoulle qui assure la communication du diocèse assume. L'Église, selon lui, joue là parfaitement son rôle : "Le petit désavantage de l'Église est que parfois, elle est trop discrète". Et après ? Les doléances sont transmises au préfet.