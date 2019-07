publié le 07/07/2019 à 15:04

"Cette année, mieux valait être à la tête d'un groupe de luxe qu'à celle d'une entreprise industrielle cotée, même prospère", relève le magazine Challenges à l'origine du classement des 500 plus grandes fortunes en 2019.

Le luxe, Bernard Arnault (LVMH) et sa famille en tête, s'affiche en meilleure santé que l'industrie et monopolise les premières places du classement des plus grandes fortunes de France. Elle représente 700 milliards d'euros, soit 6% du patrimoine actuel des Français, alors que cette part s'élevait à 2% en 1996. Au total, la richesse des 500 fortunes a augmenté de 6% cette année, après +25% en 2017 et +17% en 2018.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 7 juillet, Gilles Le Gendre a déclaré : "Nous n'avons pas fait d'erreur sur l'impôt sur la fortune parce que dans le même temps, l'économie et la croissance sont plus fortes que celles de nos partenaires européens. Ça n'était jamais arrivé auparavant et le chômage commence à baisser. Probablement dans le courant de l'année 2020, nous passerons à un taux de chômage aux alentours de 7%".

Selon le patron des députés La République En Marche à l'Assemblée, "ce qui est certain c'est que l'économie française a redémarré, notamment grâce à cette mesure mais à beaucoup d'autres".