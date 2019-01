et AFP

"On a la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies !". Sur Radio Classique ce mardi 8 janvier, l'ancien ministre de l'Éducation Luc Ferry n'a pas mâché ses mots concernant les violences qui ont éclaté lors de l'acte VIII des "gilets jaunes".



"Quand on voit des types qui tabassent à coup de pied un malheureux policier par terre, que (les policiers) se servent de leurs armes une bonne fois !", a-t-il lancé. "Ça suffit, ces nervis d'extrême droite et extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper des policiers", a poursuivi celui qui fut ministre de 2002 à 2004.

Des propos qui ont heurté la classe politique, notamment à gauche. Jean-Luc Mélenchon a fustigé les "excès" de Luc Ferry dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le chef de file de la France insoumise a également demandé à ceux qui le regardaient "d'exercer la plus grande vigilance possible dans les prochaines mobilisations nécessaires et légitimes des 'gilets jaunes' : faites en sorte qu'on ne puisse tirer parti d'une escalade, d'une surenchère".

Le patron des députés LFI a aussi lancé un appel à des "casques blancs, c'est-à-dire des personnes respectées, tranquilles, dont la présence ferait baisser les tensions". "Ne laissez pas ces violents qui sont au gouvernement manipuler l'opinion, et surtout vous mêmes, en vous poussant à aller là où je sais que vous ne voulez pas aller, dans la violence", a-t-il poursuivi.

Les propos de l'ex-ministre ont également fait réagir du côté de Générations, le mouvement fondé par Benoît Hamon. Le député européen Guillaume Balas, coordinateur du parti, a aussi critiqué sur Twitter "Luc Ferry qui demande le tir à balles réelles contre les manifestants".

Ça suffit! Après Luc Ferry qui demande le tir à balles réelles contre les manifestants, une ministre, Marlène Schiappa, veut identifier les cotisants à la cagnotte du boxeur pour complicité .

Mais la majorité a aussi donné de la voix. Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées s'est directement adressée à l'ancien professeur de philosophie sur le même réseau social : "Non Luc Ferry, la réponse à l’anarchie n’est sûrement pas l’instauration d’une répression sanglante".

Face à la polémique, Luc Ferry est revenu sur ses déclarations un peu plus tard dans la journée. "Je n’ai évidemment jamais appelé à tirer sur les 'gilets jaunes' dont je défends le mouvement depuis l’origine. Je demande simplement que les policiers puissent se servir comme ils le demandent de leurs armes NON LÉTALES quand CERTAINS cherchent carrément à les tuer. Clair ?", s'est-il justifié.