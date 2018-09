publié le 09/09/2018 à 15:34

Benoît Hamon a salué le travail de Nicolas Hulot, lorsqu'il était ministre de la Transition écologique et solidaire. L'ancien candidat à l'élection présidentielle le qualifie de "meilleur des écolos". "Sa démission est un appel à nous tous. Il dit que nous ne pourrons pas mener de transition écologique à modèle constant, si nous ne nous désintoxicons pas de cette culture de la croissance à tout prix", explique-t-il.





Cependant, il ne cautionne pas la nomination de François de Rugy pour succéder au ministre démissionnaire. "À part se recycler lui-même, il ne recycle pas grand-chose", a taclé Benoît Hamon lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 septembre.

De son côté, Nicolas Hulot a indiqué qu'il était nécessaire de changer "l'organisation pour être plus opérationnel, et plus efficace et que tout le monde se mette au travail, mais pas simplement dans le gouvernement, que chacun prenne sa part de responsabilité dans un enjeu qui est compliqué".