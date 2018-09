publié le 09/09/2018 à 15:45

Une rencontre inattendue ? En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron s'est rendu sur le Vieux-Port et y a croisé Jean-Luc Mélenchon. La séquence a été filmée par des journalistes et partagée sur les réseaux sociaux.



"On a des confrontations politiques mais ce n'est pas mon ennemi", a indiqué le président de la République. Tandis que le chef de file de la France insoumise a minimisé devant Emmanuel Macron ses attaques sur le président "xénophobe". "Je ne vais pas à minuit et demi, dans un bar, m'engueuler avec le président de la République. Il est à Marseille, dans ma circonscription. Il y a une dimension de respect. On vit ensemble", a explique Jean-Luc Mélenchon.

Benoît Hamon, lui, affirme ne pas être dans "une opposition théâtrale" à Emmanuel Macron. "Je n'ai pas envie de servir d’épouvantail de service. Je veux construire une alternative crédible à l'après Macron et l'après carbone".

À la question : "Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se sont choisis comme opposant ?", le fondateur de Générations répond : "Je n'ai jamais été fan de catch, parce que c'est truqué et qu'on connaît le gagnant à la fin. Et ce sera Emmanuel Macron. Ce genre de rencontre arrangée pour mettre en scène une opposition désert ce qu'il faut préparer. Ce qui s'est passé, c'est du théâtre".