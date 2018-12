publié le 27/12/2018 à 00:07

Depuis le 17 novembre, date de la première manifestation nationale du mouvement, les "gilets jaunes" occupent des rond-points et organisent des barrages filtrants sur tout le territoire.



Les six semaines de mobilisation ont des conséquences sur le plan économique et social. Si les manifestants ont obtenu gain de cause sur bon nombre de leurs revendications, leurs actions ont aussi des conséquences peu vertueuses sur l'économie française.

Selon le ministère de l'Économie, plus de 43.000 demandes de chômage partiel ont été déposées par les entreprises à cause de la crise des "gilets jaunes". Ces chiffres avancés par Bercy sont "malheureusement exacts", selon François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.

La ministre du travail Muriel Pénicaud, qui évoquait un chiffre légèrement inférieur à celui de Bercy, a indiqué il y a quelques jours que l'État débloquerait au moins 28 millions d'euros pour permettre aux entreprises en difficulté de payer leurs salariés.

41 000 salariés en activité partielle/chômage technique à cause de la fermeture de commerces liées aux violences depuis 5 semaines: mon ministère a débloqué 28M€ pour leur permettre de percevoir leur salaire. L’enjeu est maintenant de préserver leur emploi. Stop aux violences! — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) 23 décembre 2018