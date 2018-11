publié le 26/11/2018 à 19:35

Que peuvent devenir les "gilets jaunes" ? Après ce week-end mouvementé, ils avaient le choix entre dialoguer et s’affaiblir. Ils ont choisi la première option en se structurant. Si circonstances ne vont pas dans leur sens, le mouvement dispose d’un capital de popularité important.



En engageant le dialogue, les "gilets jaunes" prennent deux risques. Le premier est celui de l’irréalisme économique. Par exemple en disant qu’il faut baisser toutes les taxes. Et l’autre survient lorsqu’ils parlent de multiplier les référendums. Ils ne peuvent pas non plus se mettre en concurrence avec la représentation politique démocratique.

Politiquement, il faut distinguer les "gilets jaunes" des casseurs. En ce qui concerne l’immense majorité du mouvement, il est facile de constater que le mouvement est plus à droite qu’à gauche. Mais ils sont surtout recrutés parmi le premier parti de France : les abstentionnistes ou ceux qui votent blanc.