publié le 15/01/2019 à 19:39

Emmanuel Macron fait face à une crise complètement atypique, étant lui-même un président atypique. L'émergence des "gilets jaunes" est passée par des méthodes inconnues, comme les ronds-points, les réseaux sociaux : c'est complètement nouveau. Le contenu est également complètement nouveau.



À la colère face à l'augmentation du prix du carburant au début du mouvement, s'est ajoutées de nombreuses autres revendications comme le pouvoir d'achat. Ce qui est frappant quand on écoute les "gilets jaunes", c'est que ceux qui s'expriment, c'est avant tout la France pauvre et la France des milieux populaires, mais ce sont aussi des gens qui poussent un cri de colère et lancent un appel à l'aide.

On s’aperçoit que derrière les violences physiques ou verbales il y a bien entendu de la haine qui s'exprime, y compris pour les journalistes, mais que c'est que c'est surtout de la peur de l'avenir.