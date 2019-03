publié le 22/03/2019 à 18:32

La présence des militaires de l'opération Sentinelle lors de la manifestation du mouvement des "gilets jaunes" ce samedi 23 mars à Paris fait polémique. Florence Parly veut "mettre un terme à cette confusion, à ces idées folles qui circulent en ce moment". La ministre des Armées rappelle qu'il n'a "jamais été question de demander à l'opération Sentinelle des missions de maintien de l'ordre".



Face à la vague de critiques concernant la présence des militaires de l'opération Sentinelle, Florence Parly s'est dit agacer sur ce qu'elle a pu entendre et a voulu couper court les rumeurs, sur leur action lors des manifestations des "gilets jaunes" : "Il n'est pas question, il n'est même pas envisageable, que des militaires des armées françaises puissent ouvrir le feu sur des manifestatnts".

Les soldats seront placés aux abords de certains bâtiments officiels de la capitale comme l'Assemblée Nationale et l'Élysée et ne seront pas chargés d'encadrer le maintien de l'ordre de la manifestation : "Les soldats de Sentinelle ne seront pas aux endroits où il y aura des manifestants. Il n'y aura donc pas de face à face et les militaires, depuis des mois déjà, s'organisent et se coordonnent avec les policiers et gendarmes pour qu'ils soient soulagés de leurs missions de lutte contre le terrorisme".