publié le 02/10/2018 à 21:30

Le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur semble de plus en plus proche. Mardi 2 octobre, l'actuel maire de Lyon, Georges Képénékian, a annoncé dans les colonnes du Figaro qu'il allait quitter son poste pour céder sa place à Gérard Collomb, qui fut maire de la capitale des Gaules de 2001 à 2017. La démission de Georges Képénékian permettra au conseil municipal de réélire Gérard Collomb comme maire.



"Dans les temps qui viennent, nous avons convenu depuis longtemps que je reviendrai à la tête de la mairie pour préparer les échéances futures", avait indiqué dans un premier temps Gérard Collomb. Des propos rapidement confirmés par l'actuel maire de Lyon, qui évoque au Figaro "un contrat moral" et un "engagement" entre eux "pour mener campagne".

"Gérard Collomb a fait ce travail très important de métamorphose de la ville, il a acquis une expérience. Il est bon que tous ensemble nous puissions imaginer le projet suivant, qu'on puisse préparer les futures échéances", a précisé Georges Képénékian en référence aux municipales qui auront lieu en 2020.