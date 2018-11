publié le 23/11/2018 à 18:19

Ce sont des propos qu'il risque bien de regretter. Jeudi 22 novembre, Gérald Darmanin assistait à la 13e édition des États de la France, à la Sorbonne. Au cours de ce rendez-vous annuel d'investisseurs étrangers, le ministre de l'Action et des Comptes a alors pris la parole.





Il a mis en garde contre un "Brexit intérieur", conséquence d'une société française fracturée qui a éclaté au grand jour avec le mouvement des "gilets jaunes" : "Si nous ne voulons pas être dans le Brexit intérieur (...), nous devons tous intégrer et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre, ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin", a lancé le ministre.

Une déclaration qui a immédiatement provoqué un tollé. Sur les réseaux sociaux, la "totale déconnexion" de Gérald Darmanin a été pointée du doigt. Sur le plan politique, les réactions ne se sont pas fait attendre.

"Difficile de tolérer une telle obscénité alors que la majorité des Français font leurs courses à 10 euros près", a fustigé l'ancien parti du ministre, Les Républicains. "Très adroit de la part de Gérald Darmanin d’expliquer qu’il consomme en 1 repas ce que certains "gilets jaunes" mettent 1 semaine à gagner. Il ne s’agit pas seulement pour eux d’une question fiscale mais d’être respectés", a ajouté Julien Aubert, secrétaire général adjoint du parti de droite.

Difficile de tolérer une telle obscénité alors que la majorité des Français font leurs courses à 10 € près.https://t.co/jimPD6D7V9 — les Républicains (@lesRepublicains) 23 novembre 2018

Une "élite totalement hors-sol" pour Ménard

"Marie-Darmanin-Antoinette : qu'ils mangent de la brioche", a de son côté ironisé le député du Rassemblement national Gilbert Collard. "Moi, ministre du budget, je prends chaque jour entrée, plat, dessert, café gourmand et un bon Bordeaux. Je réalise que tout augmente car l’addition n’est jamais inférieure à 200€. Je comprends donc les Français qui souffrent", a tweeté le vice-président du groupe RN au conseil régionale d'Ile-de-France Jean-Lin Lacapelle. Robert Ménard a de son côté dénoncé une "élite totalement hors-sol".

Marie-Darmanin-Antoinette : qu’ils mangent de la brioche ! https://t.co/cCt94r2bEQ — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 23 novembre 2018

"Et vous, pensez-vous urgent : a) d'indexer le cours de la truffe sur le SMIC ? b) de supprimer la TVA sur le caviar ?", a demandé sur Twitter la députée de la France insoumise Mathilde Panot, en ajoutant le hashtag #AidonsDarmanin.

Et vous, pensez-vous urgent : a) d'indexer le cours de la truffe sur le SMIC ? b) de supprimer la TVA sur le caviar ? #AidonsDarmanin https://t.co/xHnVhLqhDV — Mathilde Panot (@MathildePanot) 23 novembre 2018