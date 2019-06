publié le 16/06/2019 à 15:06

Qui Gérald Darmanin choisirait-il entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron s'ils venaient tous deux à se présenter à l'élection présidentielle de 2022 ? Le ministre de l'Action et des Comptes publics a répondu, lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, ce dimanche 16 juin. Bien que très proche de Xavier Bertrand, qui a été son mentor, il l'est aussi d'Emmanuel Macron, qui l'a désigné ministre à ses côtés.



Mais ce dilemme n'en est pas un pour Gérald Darmanin, qui a visiblement déjà fait son choix. "J'ai toujours dit que j'étais le ministre d'Emmanuel Macron et que je le soutiendrai à la présidentielle", a-t-il dit, sûr de lui, admettant également que "Xavier Bertrand est mon ami" et "un excellent président de région".

"Je soutiens Emmanuel Macron et je suis très heureux de faire partie de son gouvernement", a-t-il insisté avant de confier : "Secrètement parfois, j'espère que Xavier Bertrand soutiendra Emmanuel Macron".