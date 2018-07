publié le 26/06/2018 à 14:54

Annoncé lors de la campagne électorale, le service national universel se dévoile enfin. Initialement, Emmanuel Macron était favorable à une "partie obligatoire de 3 à 6 mois". Finalement, le gouvernement "s'oriente" vers un mois minimum de service universel obligatoire pour les jeunes, autour de 16 ans. Édouard Philippe doit annoncer, mercredi 27 juin, en Conseil des ministres de "grandes orientations".



On en sait déjà plus sur la forme de ce service universel. Il doit se diviser en deux séquences. Une première partie théorique, de 15 jours, aura lieu pendant les vacances scolaire. Les jeunes y apprendront les gestes de premiers secours et l'attitude à adopter en cas d'attentat. Puis une partie plus concrète, de 15 jours également, pendant laquelle les jeunes pourront s'engager dans une activité associative. Ils seront en pension complète (dans un centre de vacances ou des locaux municipaux).

"Différentes modalités"

Invité à l'antenne de RTL, Benjamin Griveaux a évoqué "différentes modalités qui vont être mises en place, des gens qui pourront faire des périodes plus longues, en fonction de leurs envies, que ce soit dans le domaine associatif, dans le domaine militaire, dans le domaine civique, dans le domaine sanitaire", a-t-il énuméré.

Les jeunes de 18 à 25 ans pourront ainsi s'engager sur la base du volontariat, pour un service de 3 mois minimum. Pour eux, le gouvernement étudie une indemnité de 500 euros, des facilités pour passer le permis de conduire ou le diplôme du BAFA.



L'État prévoit au total 1 milliard d'euros par an pour honorer cette promesse de campagne.

Consultations à l'automne

Des précisions sont encore à apporter à ce projet. Benjamin Griveaux a noté que "c'est aussi la raison pour laquelle il y aura une consultation qui s'ouvrira à partir de l'automne pour voir avec les organisations de jeunesse, les jeunes eux-mêmes, comment on peut construire les choses qui soient à la fois le moyen de recréer ce creuset républicain, ce moment autour de la nation".



Un groupe de travail mandaté par l'Élysée avait remis au printemps ses propositions sur ce nouveau service national universel (SNU). Les principales organisations lycéennes, étudiantes et de jeunesse avaient fustigé début juin dans une tribune les "incohérences" et le caractère "contraignant" de ce projet, ainsi que sa logique "démagogique".