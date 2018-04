publié le 30/04/2018 à 09:59

"Former le citoyen, favoriser l'engagement des jeunes et renforcer la cohésion nationale." Tels sont les objectifs du Service national universel (SNU), promesse de campagne d'Emmanuel Macron, selon Émilie Guerel, députée REM du Var et rapporteure de la mission d'information sur le SNU.



Son rapport propose notamment une semaine en internat, un temps de vie partagé entre garçons et filles. "L'hébergement va nous permettre de renforcer la cohésion nationale et de favoriser une mixité sociale", explique-t-elle. "Je suis pour un temps d'engagement concret et commun."



Le SNU a été pensé comme un parcours citoyen, qui devrait débuter dans le cadre scolaire, de la 6e à la 3e, "avec une réforme de l'enseignement moral et civique". Le rapport propose également de mettre en place une journée défense et citoyenneté qui reviendrait chaque année.

Une idée "irréaliste"

"Généreux, mais irréaliste", pour Régis Juanico, député PS de la Loire. S'il salue le travail d'Émilie Guerel et valide l'idée du parcours citoyen, il est "en désaccord avec l'idée de l'internat".

Cette proposition est selon lui irréalisable, car le pays n'a pas l'infrastructure pour accueillir les jeunes concernés par le SNU. "Il n'y a plus de caserne", et les internats des lycées sont pleins. Régis Juanico met en avant le "coût financier prohibitif" d'une telle mesure.