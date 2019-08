publié le 23/08/2019 à 18:06

Le G7 commence officiellement le 24 août. À Biarritz, la France recevra les pays les plus industrialisés pour un dîner informel sur fond de négociations. Fiscalité internationale, menaces de récession économique et changement climatique devraient notamment être abordés par les sept plus grandes puissances mondiales. Mais où sont toutes les nations absentes de ce rendez-vous diplomatique ? En marge du sommet, l'Élysée a prévu une série de rendez-vous avec les autres représentants. Objectif : élargir la vision du G7.

Emmanuel Macron a invité le Sénégal, le Burkina Faso, l'Égypte, le Rwanda et l'Afrique du Sud pour évoquer les problèmes de stabilisations géopolitiques et de développement du continent africain. Il a également convié l'Australie, le Chili, l'Inde et l'Espagne à participer aux réflexions sur le climat et la transformation numérique, deux axes majeurs du rendez-vous de Biarritz.

Au-delà de ces invitations, le président a rencontré, ces derniers jours, plusieurs chefs d'États ou ministres de pays censés être au cœur des discussions prévues durant le G7. Dans cette optique, l'Élysée a reçu, ce vendredi 23 août, le ministre iranien des Affaires étrangères. La veille, Emmanuel Macron s'est entretenu avec les premiers ministres indien et grec Narendra Modi et Kyriákos Mitsotákis, 3 jours après avoir accueilli Vladimir Poutine au fort de Brégançon.

Au total, 19 nations participent de près ou de loin au sommet de Biarritz. Une manière d'étendre l'efficacité du G7, souvent contrariée par les blocages américains.