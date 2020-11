G20 : courte apparition de Trump, qui s'en va ensuite jouer au golf

publié le 22/11/2020 à 07:43

Donald Trump, qui continue de nier sa défaite à l'élection présidentielle américaine, a pris la parole vers 12h45 GMT samedi, lors du sommet virtuel du G20. Une brève apparition essentiellement pour évoquer son bilan, selon deux participants interrogés par l'AFP. Il s'est ensuite éclipsé pour aller jouer au golf.

Selon un délégué ayant accès aux échanges fermés à la presse, "son discours a consisté à dire qu'il avait fait un travail absolument incroyable pendant son mandat, sur le plan économique et face à la pandémie". "Il n'a pas dit un mot sur l'international", a assuré cette source. Selon un deuxième participant, Donald Trump aurait déclaré, lors de cette première session du sommet : "Ce fut un honneur de travailler avec vous et je me réjouis de travailler avec vous à l'avenir et pour une longue période".

Une fois son allocution terminée, le président américain a selon ces deux sources cédé sa place au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Il a par la suite quitté la Maison Blanche pour se rendre dans son club de golf proche de Washington, où il est arrivé vers 16H00 GMT.