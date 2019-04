publié le 02/04/2019 à 11:54

Si Raquel Garrido a supprimé son post Facebook un peu plus d'une heure après l'avoir publié, celui-ci n'est pas passé inaperçu. La porte-parole de la France insoumise n'est pas contente et a tenu à le faire savoir, l'espace d'un instant.



L'objet de son courroux : l'interview croisée lundi 1er avril dans Libération de la tête de liste de la France insoumise Manon Aubry et de Claire Nouvian, l'écologiste cofondatrice de Place publique, mouvement officiellement allié au PS pour les élections européennes.

Raquel Garrido s'interroge en effet sur le partage des rôles supposés au sein du mouvement mélenchoniste entre Jean-Luc Mélenchon justement, qui se positionne sur une ligne favorable à la sortie des traités européens, et la jeune candidate, qualifiée d'euro-compatible.

En creux, Raquel Garrido pointe du doigt une stratégie qui consisterait à vouloir concilier un électorat dit "dégagiste" et un électorat plus bobo de centre-ville, sensible aux questions écologistes. Ce serait tellement "polyphonique que le discours perdrait toute crédibilité", écrivait-elle lundi 1er avril au soir.

À noter que jeudi 28 mars, à l'occasion d'un meeting commun à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), Jean-Luc Mélenchon a beaucoup vanté les mérites de Manon Aubry. Il n'était sans doute pas sans savoir que certains jugent la candidate trop "socialiste compatible".