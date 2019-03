et AFP

La France insoumise en appelle aux dons des Français. "Aidez-nous à faire vivre la démocratie en devenant notre banque", assure le parti de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise a en effet lancé ce dimanche 31 mars une "campagne d'emprunt populaire" auprès des Français. Ils pourront verser au minimum 400 euros pour financer la campagne du parti aux élections européennes. L'objectif est de "collecter plusieurs centaines de milliers d'euros", assure le parti dans un communiqué. Il précise par ailleurs que "le remboursement s'effectuera dans un délai maximum de douze mois sans intérêt".



Sur le site lafranceinsoumise.fr, les prêteurs peuvent remplir un formulaire d'emprunt, avant signature et transfert de la somme par carte bancaire ou chèque. En parallèle, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui précise avoir récolté 190.000 euros environ, fait appel aux dons. Dans son communiqué, LFI souligne que "le financement des campagnes électorales est un enjeu démocratique". Pour preuve, "certaines listes renoncent à se présenter fautes d'avoir à disposition les financements nécessaires pour mener une campagne".

Un budget global envisagé à 4 millions d'euros

Pour LFI, dont "le budget global envisagé est de 4 millions d'euros", "la difficulté provient des délais de traitement des demandes de prêt par les banques", ajoute-t-on, et "celles-ci répondent très tardivement et ne versent, le cas échéant, le montant du prêt que quelques semaines, voire quelques jours, avant le vote". Dans un dernier sondage Elabe diffusé mercredi, LFI arrive en cinquième position des intentions de vote (avec 7,5%), après LREM (22,5%), au coude à coude avec le Rassemblement national (22%), Les Républicains (14%), EELV (9%), et ce en l'absence d'une liste de "gilets jaunes".