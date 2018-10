François Hollande et Gaspard Gantzer, le 13 avril 2017

publié le 29/10/2018 à 11:00

Il a été son conseiller en communication. Gaspard Gantzer se prononce sur les sorties médiatiques de François Hollande. L'ancien président de la République, resté silencieux un temps, est bien décidé à communiquer le fond de sa pensée concernant la politique d'Emmanuel Macron.



L'ex-chef de l'État consulte ses proches, va à la rencontre d'élus et leur demande de se "tenir prêts" pour l'après-Macron. Pas de doute pour Gaspard Gantzer : "Il veut revenir, dit-il dans les colonnes du Journal du Dimanche. Mais on est entré dans un nouveau cycle ; les gens réclament du renouvellement et du rajeunissement".

Quant aux commentaires de François Hollande sur l'actualité politique, son ancien conseiller indique ne pas "croire à la rareté de la parole quand tu es président", mais y croire "quand tu es un ancien président". "Son intérêt à lui comme l'intérêt du pays et de la gauche, si elle existe encore, c'est qu'il parle peu mais fort", ajoute-t-il.