et Ludovic Galtier

publié le 28/04/2017 à 09:46

Au lendemain des résultats du second tour, François Hollande s'est empressé de lancer un appel au vote en faveur d'Emmanuel Macron, face à la "menace" que représente Marine Le Pen. En visite privée à l'hôtel du Grand Large de Belle-Île-en-Mer, le chef de l'État a adressé, au micro de RTL, un message aux Français tout en poésie. "On a besoin d'air pur, parce qu'il y a quand même aussi des mauvais vents", commence-t-il par dire. "Il faut chasser les mauvais vents du nationalisme, du repli, de la peur. Pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, aller vers le grand large."



Comme pour rassurer la gauche, celle qui l'a porté au pouvoir en 2012, le président de la République ajoute : "En même temps, le grand large n'est pas l'acceptation de tout, c'est au contraire la capacité de peser sur le sort du monde, sur l'avenir de l'Europe pour décider de notre avenir. Ce n'est pas retourner vers un passé qui n'a jamais existé."

Les stratégies divergent dans cet entre-deux-tours. Jean-Luc Mélenchon et Martine Aubry à gauche, peu enclins à la politique économique d'Emmanuel Macron, et certains ténors des Républicains à droite, pour des raisons plus stratégiques, appellent à "faire barrage" au Front national, sans pour autant évoquer clairement un vote en faveur d'Emmanuel Macron.