publié le 28/04/2017 à 08:07

Il est la cible de toutes les attaques depuis son élimination au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé autour de sa candidature 19,6% d'électeurs, soit 7 millions de Français, a enregistré une vidéo selon une information de RTL, laquelle sera diffusée vendredi 28 avril sur sa page YouTube. Si ses 450.000 soutiens de la première heure sont actuellement consultés pour déterminer la ligne à choisir entre le vote Emmanuel Macron, le vote blanc et l'abstention, la leader de la France insoumise ne devrait pas en dire plus sur le bulletin qu'il glissera dans l'urne le jour du second tour.



La veille, Manuel Bompard, ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, s'agaçait sur BFMTV : "On essaie de nous donner des leçons de morale sur le combat contre le Front national, alors que quand on analyse les résultats du premier tour, celui qui a fait baisser le FN dans cette élection, c'est Jean-Luc Mélenchon."



Il sort du silence, @JLMelenchon enregistre une vidéo ce soir, diffusion demain sur sa chaine Youtube. @RTLFrance #Presidentielle2017 — Céline Landreau (@c_landreau) 27 avril 2017

Dans le même temps, Emmanuel Macron et Marine Le Pen courtisent, chacun à leur manière, les électeurs de la France insoumise. Le leader du mouvement "En Marche !" tente tant bien que mal d'insister sur la dimension sociale de son programme. Mais la campagne a laissé des traces. Jean-Luc Mélenchon avait, entre autres, accusé l'ancien ministre de l'Économie de vouloir "annuler le code du travail".

La candidate du Front national a, de son côté, multiplié les appels du pied aux électeurs de la France insoumise, qui ne se retrouveraient pas, selon elle, dans la proposition d'Emmanuel Macron, le représentant de "la France soumise". Les militants du Front national ont, par ailleurs, diffusé sur les réseaux sociaux un tract intitulé "L'Avenir en commun, c'est aussi avec Marine", reprenant ainsi le nom donné au programme par Jean-Luc Mélenchon.