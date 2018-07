Que faut-il attendre des derniers vœux présidentiels de François Hollande ?

publié le 30/12/2016 à 11:51

Il s'agit là d'un exercice traditionnel pour tout locataire de l'Élysée. Mais cette année, les vœux que François Hollande présentera aux Français, depuis le salon Alexandre III du palais présidentiel, auront une saveur particulière puisque ce seront les derniers. Depuis 1958, les derniers vœux des chefs de l'État, sorte d'adieux aux Français, ont souvent marqué les esprits, et se profile donc là un temps fort du quinquennat de François Hollande.



Les vœux du Président Hollande sont donc attendus, scrutés. Ils devraient s'articuler autour de trois principaux axes : un retour sur l'année écoulée, les réformes mises en oeuvre qui commencent à porter leurs fruits ainsi que les enjeux de l'année 2017, alors que le chef de l'État a renoncé à briguer un second mandat à l'Élysée, une première sous cette République. Depuis des semaines, François Hollande travaille sur le fond du discours. Ce sera très personnel, promet un de ses proches. Le président veut marquer les esprits, toucher les Français, faire en sorte que leur regard change et, si possible, laisser une trace dans l'histoire. Le président veut prouver que son action a été bénéfique pour le pays, que les réformes commencent à porter leurs fruits. Ces vœux ne seront pas une cérémonie d'adieux.

Le chef de l'État dira qu'il compte protéger les Français jusqu'à la dernière minute de son quinquennat et ce soir il compte bien montrer que chaque jour qui lui reste est utile. François Hollande se sent plus libre que jamais, dit un de ses proches. Libre d'agir, il ne veut surtout pas apparaître comme un président fantôme qui attend le nom de son successeur.

Mitterrand, Chirac... Des vœux présidentiels restés dans l'histoire

Le 31 décembre 1994, François Mitterrand est gravement malade. Dans son discours, il évoque, affaibli, "l'an prochain" et les vœux de son successeur. Il conclut sur une phrase devenue célèbre depuis. "Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas". Il mourra près d'un an plus tard. En 2006, Jacques Chirac tire sa révérence. Malgré son accident vasculaire survenu un an plus tôt et une fatigue visible, il ne renonce pas à briguer un troisième mandat présidentiel, face à la montée en puissance de Nicolas Sarkozy à l'UMP, en disgrâce à ses yeux depuis 1995 et le ralliement de ce dernier à Édouard Balladur. Au lieu de renoncer, Jacques Chirac vante son bilan et entretient le mystère, avant de renoncer, le 11 mars 2007.