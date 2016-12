Le président de la République, s'il n'est pas candidat à sa propre succession, va pouvoir s'appuyer sur les chiffres du chômage pour défendre son bilan.

27/12/2016

En déplacement dans une entreprise du Val-d'Oise lors de la publication des chiffres du chômage pour le mois de novembre 2016, lundi 26 décembre, François Hollande a plusieurs fois évoqué "l'avenir", comme si ces chiffres étaient en mesure de sauver la gauche lors de l'élection présidentielle de 2017. Une thèse qui peut être appuyée par le fait que François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession. Si le président de la République avait pris la décision contraire, il est plausible d'imaginer que la publication de ces mêmes chiffres aurait semé le doute dans les esprits.



L'exécutif aurait même pu être accusé de manipuler les statistiques pour mieux servir la candidature du chef de l'État. Des accusations qui de fait ne tiennent pas, puisque François Hollande a renoncé à la l'Élysée, bien qu'il avait conditionné sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage. À quatre jours de ses derniers vœux adressés aux Français, le Président devrait néanmoins s'appuyer sur ces bons résultats dans son allocution traditionnelle de la Saint-Sylvestre. Des résultats qui, s'ils se répètent, pourraient instiller une dose d'espoir dans le cœur des militants et sympathisants de gauche qui, à défaut de se dire que tout va pour le mieux, pourront se dire que cela ne va pas si mal.



Et pour les personnes qui revendiquent ou défendent le bilan du quinquennat aujourd'hui, à l'instar de Vincent Peillon ou surtout de l'ex-Premier ministre Manuel Valls, tous deux candidats à la primaire de la Belle Alliance Populaire, ces résultats tombent à point. En novembre, le chômage a chuté de 0,9%, soit 31.800 chômeurs de moins par rapport au mois d'octobre. C'est la première fois depuis 2008 et le début de la crise financière que le chômage baisse pendant trois mois d'affilée.