"Les Français veulent des mesures de protection", juge François Lenglet

publié le 30/03/2017 à 08:10

Quelle est la position de François Fillon sur la mondialisation. Selon une enquête d'opinion, diffusé sur France 2 en partenariat avec RTL, une nette majorité des Français se disent en faveur du libre-échange bien que 70% d'entre eux souhaitent taxer les importations qui concurrencent les produits nationaux et 58% des Français souhaitent interdire les délocalisations.



Dans le détail, si les CSP+ sont légèrement majoritaires à s'opposer aux délocalisations, les ouvriers et les employés sont beaucoup plus nombreux. "Les Français souhaitent des mesures de protection, particulièrement s'ils sont peu qualifiés", glisse François Lenglet. L'éditorialiste de RTL poursuit : "Vous traitez de cette question dans votre programme mais plutôt sous l'angle de la protection. Vous voulez une politique de compétitivité. Mais cette politique portera ces effets à moyen terme, à horizon de deux ou trois ans".

Dès lors, "qu'est-ce qu'on fait avant ?", questionne le journaliste. "Toutes les mesures qui visent à fermer les frontières, à prendre des mesures autoritaires pour essayer de contraindre l'activité économique se retourneraient contre notre pays", répond dans un premier temps François Fillon, invité des "Petits-déjeuner de la présidentielle".