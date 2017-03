publié le 30/03/2017 à 07:58

C'était le 23 mars sur France 2. Invité de L'Émission politique, François Fillon a été confronté à des infirmières dans le cadre d'un reportage. Face aux difficultés exprimées par ces fonctionnaires dénonçant leur épuisement professionnel, le candidat leur a répondu en premier lieu sur le sujet de la dette publique. Une séquence qui a fait beaucoup réagir les téléspectateurs qui ont estimé que le candidat avait fait preuve d'une grande froideur. Si François Fillon a dénoncé une "petite mise en scène organisée par France 2 avec juste des responsables de la CGT", il n'en demeure pas moins qu'il a martelé son intention d'augmenter le temps de travail en passant de 35 à 39 heures hebdomadaires.



"Tout le monde reconnait que les 35 heures ont désorganisé l'hôpital de façon grave, a lancé François Fillon. Avec les 35 heures, on a demandé au personnel des hôpitaux et des maison de retraite de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient avant en 39 heures. Ensuite on les a bloqués dans leur rémunération pendant quasiment 15 ans, ils n'ont aucune perspective de rémunération d'augmentation de salaire", a déploré le candidat. François Fillon voit dans la hausse du temps de travail un levier pour améliorer les conditions de travail. "Je dis qu'il faut mettre sur la table une négociation de l'augmentation du temps de travail, l'augmentation du salaire et la mise en place de perspectives de carrière qui soit attractive pour les personnels du secteur public", a-t-il proposé.

Si le candidat Les Républicains entend engager ces discussions dès qu'il sera élu président de la République, il a insisté sur le fait que ces négociations devraient s'opérer "secteur par secteur". "On peut imaginer un temps de travail annuel qui puisse être différencié s'il y a un accord local et que cet accord est un accord gagnant-gagnant", a insisté François Fillon.