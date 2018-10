publié le 11/10/2018 à 18:46

Plus jeune dirigeant français depuis Napoléon, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir avec une jeune garde prometteuse mais peu de généraux expérimentés, ce qui complique la tâche en période de remaniement.



"C'est un pouvoir qui subit une crise de croissance inédite, une crise de ressources humaines inouïe. On a un problème de ce point de vue", reconnaissait déjà un ministre au moment du remplacement de Nicolas Hulot.

Quand l'Élysée avance que le chef de l'État et le Premier ministre veulent "prendre leur temps" pour remanier l'équipe gouvernementale, l'opposition de gauche comme de droite fustige un exécutif sans "vivier".

Et pour cause, en quinze mois, le gouvernement a encaissé sept départs, dont trois poids lourds de la macronie : François Bayrou, Richard Ferrand et Gérard Collomb. Sans oublier, Nicolas Hulot, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez et Laura Flessel.



>> François Bayrou est l'invité du Grand Jury. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article.