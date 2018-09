publié le 14/09/2018 à 08:04

François Bayrou est de retour et le maire de Pau est visiblement décidé à le faire savoir. Le patron du MoDem accorde deux entretiens : l'un dans le Figaro ce matin et l'autre dans les Échos à paraître demain. Et dans l'un, comme dans l'autre, il ne mâche pas ses mots. "Les Français ne voient plus bien où conduisent les réformes" dit-il au Figaro. Avant d'enfoncer le clou dans les Échos : "Il y a un hiatus entre la promesse de rupture et la politique que les Français perçoivent."



Un constat sévère, assez juste si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Mais venant de François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, ces critiques un impact particulier. Avertissement, mise en garde. Attention rappelle le patron du MoDem : "les Français ont choisi une pratique politique nouvelle mais on retrouve aujourd'hui les tics et les réflexes du monde ancien."

Quelques tacles bien sentis, à l'image finalement d'un François Bayrou qu'on a toujours connu soucieux de conserver son identité, rappeler qu'il n'est pas juste une caution centriste même s'il reste néanmoins solidaire. Il dit continuer de croire en Emmanuel Macron : "C'est une chance unique (...) Le Président le plus doué depuis Mitterrand." C'est ce qu'on appelle un soutien exigent.

À écouter également dans ce journal

Économie - Il ne reste plus que quelques heures pour modifier le taux de prélèvement à la source : jusqu'à demain minuit. Après, ce sera trop tard, il faudra attendre le 2 janvier. Pour répondre aux questions, l'administration fiscale a ouvert un numéro : le 0811 368 368.



Politique - Jean-Marie Le Pen accuse Emmanuel Macron de diviser les Français après sa décision d'officiellement reconnaître la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin, ce militant communiste torturé et exécuté pendant la guerre d'Algérie.



Justice - Le verdict est attendu aujourd'hui dans le procès Méric. Hier, le procureur de la République a requis des peines de 7 et 12 ans de prison pour les deux ex-skineads accusés d'avoir porté les coups mortels au jeune antifasciste.



Culture - Le groupe NTM, qui n'avait rien enregistré depuis 20 ans, a dévoilé cette nuit le 1er single, Sur le drapeau, de leur nouvel album qui sortira en 2019. Sur ce titre, JoeyStarr et Kool Shen partagent le micro avec Fianso, l'un des nouveaux visage du hip hop français.