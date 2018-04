publié le 29/04/2018 à 14:05

Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, souhaite "geler" la réforme de la SNCF. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le successeur de Jean-Claude Mailly a indiqué que "les fédérations de cheminots se sont mises d'accord sur la méthode d'une grève perlée. Je soutiens ma fédération, celle des Cheminots qui est dans l'action. Cette réforme n'est pas seulement celle de la SNCF mais du ferroviaire".



Selon le syndicaliste, "si vous voulez que les choses se tassent, vous gelez la réforme et vous reprenez le temps et le dialogue". Demande-t-il un moratoire ? "Oui", affirme Pascal Pavageau. Elle est où la négociation avec les interlocuteurs sociaux ? On gèle les choses et on ouvre vraiment la discussion".

Le secrétaire général de Force ouvrière n'exclut pas non plus un prolongement de la grève des cheminots cet été. "Mes camarades n’abandonnent pas le combat. S’ils décident d’y aller, ils auront l’intégral soutient de la confédération", indique-t-il.