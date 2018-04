publié le 29/04/2018 à 14:35

Force ouvrière est un syndicat apolitique. "Je ne vous dirais pas pour qui j'ai voté, je ne vous dirais même pas si j'ai voté", explique Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. Selon un sondage Harris Interactive, 24% des proches de FO ont donné leur voix à Marine Le Pen. "Loin devant les sympathisants de la CGT (15%), de la CFTC et de l’Unsa (14%), de la CFE-CGC et de SUD-Solidaires (13%), de la FSU (9%) et de la CFDT (7%)", rappelle Libération.



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Pascal Pavageau estime que "c'est du délire total. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à FO. Certains sont engagés, l'immense majorité ne l'est pas. Ce qui nous importe, ce n'est pas pour qui vous avez voté ou n'avez pas voté. Ce qui nous importe, c'est cette liberté dans l'indépendance et la liberté de tous".

Et d'ajouter : "On laisse nos convictions sur le porte-manteau et quand on se retrouve à Force ouvrière, à 4.000, pendant une semaine, c'est FO avec l'ensemble des syndicats de FO, uniquement".