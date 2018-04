Pascal Pavageau est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 25/04/2018 à 15:38

Force Ouvrière s'apprête à tourner la page Mailly lors de son congrès de Lille qui s'est ouvert lundi. Très contesté ces derniers mois en interne, l'actuel secrétaire général du syndicat a justifié ses choix avant de passer la main en fin de semaine à Pascal Pavageau.



Applaudi en fin de discours par les quelque 3.500 congressistes, Jean-Claude Mailly a passé en revue "les sujets de mécontentement nombreux" de l'actualité économique et sociale, évoquant "une colère sourde" dans le pays. Il a aussi justifié sa position sur les ordonnances travail d'Emmanuel Macron.

"Notre comportement a été le plus efficace possible dans un contexte donné, la meilleure tactique à adopter, a-t-il assuré pendant sa prise de parole de plus d'une heure en ouverture, suscitant quelques sifflets et huées. Nous avons fait bouger les lignes (...) et nous n'avons pas été entendus sur d'autres points", a-t-il rappelé.

Une partie des troupes FO ont jugé trop conciliantes les positions de Jean-Claude Mailly sur les ordonnances Macron réformant le droit du travail, alors que FO avait défilé aux côtés de la CGT pour s'opposer à la loi El-Khomri un an plus tôt.



Pascal Pavageau, le sucesseur de Jean-Claude Mailly à la tête de Force ouvrière, est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, dimanche 29 avril. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires.