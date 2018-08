Florian Philippot est l’invité de RTL

publié le 06/08/2018 à 07:00

Quel avenir pour la formation politique de Florian Philippot ? Depuis son départ avec fracas du Front national le 21 septembre dernier, les obstacles se succèdent devant l’ancien bras droit de Marine Le Pen.





Dans les urnes, le succès n’a pas été au rendez-vous pour Les Patriotes. Lors des législatives partielles dans le Val-d’Oise et à Belfort en janvier dernier, ses candidats se sont fait sèchement éliminer dès le premier tour avec des scores de 1.6% et 2% des voix. Quant aux sondages pour les prochaines élections européennes, ils ne sont guère plus encourageants, avec des estimations inférieures à 1% des votes.

En interne, l’ambiance n’est pas à la fête non plus. Coup de semonce le 5 juillet dernier alors que la numéro deux du parti, Sophie Montel annonce son départ de la formation politique. "Après avoir quitté le Front national, dont l’aspect dysfonctionnel apparaît chaque jour un peu plus, je refuse de cautionner les mêmes dérives au sein de ma nouvelle formation", expliquait l’élue franc-comtoise, reprochant à Florian Philippot sa "divine solitude".

Nouveau coup de théâtre le 18 juillet, Sophie Montel dépose plainte contre le leader des Patriotes pour "usage de faux", et contre X pour "faux et usage de faux et détournement de fonds publics". L’eurodéputée affirme que Florian Philippot a utilisé sans son aval une délégation de signature, qui a fait bénéficier Les Patriotes de son enveloppe parlementaire. Une accusation jugée "ridicule" par l’avocat du principal intéressé.

