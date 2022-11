Fin de vie : "S’il veut laisser une loi marquante, c’est le moment ou jamais", lance Pascal à Emmanuel Macron sur RTL

De son propre aveu, leur rencontre avait marqué Emmanuel Macron en mars dernier. Trois mois après la mort de Guy, son compagnon atteint de la maladie de Charcot, Pascal appelle ce lundi le chef de l’État à ne pas céder à la "pression" des opposants à une fin de vie "libre et choisie". "On a tous retenu Mitterrand et la peine de mort, Giscard et l’IVG, Hollande et le Mariage pour tous. La trace qu’il doit laisser de ses quinquennats, ce n’est pas celle des gilets jaunes, mais celle du droit à mourir dignement", dit-il sur RTL.

Alors que doit se tenir jusqu’en mars 2023 une convention citoyenne sur la question, Pascal, aujourd’hui militant de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, en est convaincu : "À l’issue de la consultation, Emmanuel Macron aura très certainement sa rencontre avec Guy en mémoire. Je pense qu’il a enregistré son regard et sa demande".



Lors de la campagne présidentielle, le président-candidat avait été alpagué par les deux hommes lors d’un bain de foule à Fouras (Charente-Maritime). "Je suis vraiment désolé de devoir quitter la France, mon pays, pour pouvoir partir dignement et sereinement", lui avait alors déclaré Guy, quelques semaines seulement avant de choisir de se rendre en Belgique pour bénéficier d’un suicide assisté.

S’il doit laisser une loi marquante de ses mandats c’est le moment ou jamais Pascal sur RTL

"En mémoire de Guy", son veuf demande aujourd’hui au chef de l’État de confirmer sa volonté de réformer la fin de vie en France, aujourd’hui encadrée par la loi Claeys-Leonetti. "Il faut avancer", dit-il sur RTL. "S’il doit laisser une loi marquante de ses mandats c’est le moment ou jamais", dit-il.

Dans un courrier consulté par RTL, le chef de l’État lui a écrit lorsqu’il a appris le décès de son compagnon. "Je n'oublierai pas Guy, ni sa mémoire, ni son combat. Vous pouvez compter sur moi", assure Emmanuel Macron. "Vos mots renforcent ma conviction profonde qu'il est temps que nous menions une réflexion collective afin de répondre aux attentes et aux interrogations légitimes qui s'expriment sur la fin de vie", écrit-il.

