Mort de Zdar : Laeticia Hallyday lui rend hommage avec une photo de Johnny

publié le 21/06/2019 à 13:25

Les hommages se sont multipliés après la mort accidentelle de Philippe Zdar mercredi 19 juin à Paris. Membre du duo Cassius, il était l'un des grands noms de la French Touch, collaborant avec les Beastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, Chromeo, Tiga, M ou encore Franz Ferdinand.

C'est son manager, Sébastien Farran, proche et ex-manager de Johnny Hallyday, qui a annoncé le décès de l'artiste. Une nouvelle qui a bouleversé Laeticia Hallyday qui a rendu hommage à Zdar sur Instagram.

"Immense tristesse. Nous avons eu le privilège de te rencontrer à plusieurs reprises pour parler musique.Ta grande gentillesse et ton humilité nous ont marqués à jamais. RIP Zdar. Tu avais encore tant à partager. Merci d'avoir porté comme un génie la musique électronique", a-t-elle écrit sous une photo en noir et blanc de Johnny et Zdar.

Johnny Hallyday et Zdar sur une photo diffusée par Laeticia Hallyday Crédit : Instagram Laeticia Hallyday