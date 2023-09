Fête de l’Huma : "Je n’irai pas, je ne peux cautionner la présence de Médine", annonce Clément Beaune

Médine continue de diviser la classe politique. Invité aux universités d'été des écologistes, le rappeur est accusé d'avoir eu ces dernières années des propos antisémites. Lors de ces rencontres du parti EELV, fin août, Médine a assuré qu'il n'était pas antisémite, plaidant des erreurs et maladresses, comme dans le tweet controversé visant l'essayiste Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, pour lequel il a dû s'excuser. Le rappeur est reparti acclamé par les militants Verts et avait reçu un accueil unanime, à Châteauneuf-sur-Isère chez LFI.

Mais du côté de la majorité, les avis sont beaucoup moins dithyrambiques. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait fait part fin août de son indignation quant à la venue de Médine aux universités d'été d'EELV, et dimanche 3 septembre, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a jugé sur France Culture, que le rappeur avait eu ces dernières années des "propos et attitudes problématiques".

Ce lundi 11 septembre, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports annonce sur X, anciennement Twitter, qu'il ne se rendra pas à la Fête de l'Huma qui se tiendra du 15 au 17 septembre prochain, en raison de la présence du rappeur. "Je n’irai pas à la Fête de l’Huma. Je me réjouissais de débattre avec des représentants syndicaux #SNCF, comme l’an passé ; j’aime le débat, même quand il est rugueux. Mais je ne peux cautionner la présence de Médine à cet événement. Le débat reprendra, j’y suis toujours ouvert !", écrit le ministre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info