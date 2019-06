publié le 07/06/2019 à 08:42

L'ampleur de la fraude fait froid dans le dos. Selon nos informations, depuis juillet 2018, 780 tonnes de steaks hachés ont été livrées à La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, le Secours Populaire Français, et la Fédération française des banques alimentaires, des associations venant en aide aux plus démunis.



Des steaks qui contiennent tout sauf de la viande : du gras, pas du muscle mais de la peau, mixé avec du soja et de l'amidon, des produits non-autorisés dans des steaks hachés, avec un réemploi aussi de viande transformée.

Invitée sur RTL, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que l'État allait saisir la justice. "Il est hors de question que ce type d'attitude se reproduise". Cette volonté de transparence, "c'est un message envoyé aux entreprises : c'est du pénal, on va jusqu'à deux ans de prison, plus d'un million d'euros d'amende. On va transmettre au procureur", a-t-elle assuré.

"Ces steaks sont consommables mais il y a tromperie sur la marchandise", a précisé la secrétaire d'État, qui a dénoncé "le flou entretenu par les intermédiaires, qui sans mentir laissent penser que c'est (la viande, ndlr) français, c'est correct. C'est très choquant comme approche", poursuit Agnès Pannier-Runacher, qui souhaite qui le fournisseur polonais de cette viande soit désormais contrôlé par les autorités de son pays, "pour prolonger l'enquête".