Faure dénonce "la faute grave" de Castaner après ses propos sur sa vie privée

publié le 19/02/2020 à 18:22

C'est une phrase qui pèsera lourd sur Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur, commentant l'affaire Benjamin Griveaux, qui s'est retiré de la course à la mairie de Paris à cause de la diffusion de vidéos intimes, a déploré les leçons de la classe politique.

Sur France Inter mercredi 19 février, il est allé jusqu'à évoquer la vie privée d'Olivier Faure, ex-camarade de longue date au Parti socialiste. "J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure", a d'abord confié Christophe Castaner.

"Je connais bien Olivier Faure à titre personnel. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Je l'ai entendu en étant assez étonné de ses leçons de morale", a complété le ministre à propos du premier secrétaire du Parti Socialiste.

Les réactions de la classe politique n'ont pas traîné, fustigeant la sortie du locataire de la place Beauvau. Olivier Faure lui-même a tenu une conférence de presse à l'Assemblée nationale, et a pointé la "faute grave" de son ancien compagnon de route politique.

Macron doit en "tirer les conséquences"

"Christophe Castaner a commis une faute grave. Dès lors, il appartient au président de la République, garant de nos institutions, de convoquer le ministre de l'Intérieur dans les meilleurs délais et d'en tirer les conséquences", a tonné le député et patron du PS. Il a ensuite publié une série de tweets afin de pointer le franchissement d'une "ligne rouge".

Ce matin une ligne rouge a été franchie. Le fait pour un ministre de l’intérieur de chercher à intimider l’un des dirigeant de l’opposition en ayant recours à des insinuations relevant de sa vie privée est une atteinte au fondement de la démocratie. — Olivier Faure (@faureolivier) February 19, 2020

Deux heures plus tôt, Christophe Castaner avait pourtant tenté de minimiser ses propos via Twitter. "Cher @faureolivier, il n’y avait ni menace ni attaque personnelle dans mon propos", a twitté Christophe Castaner. "Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour savoir l’un et l’autre que la vie n’est pas linéaire. Et nous y avons quelquefois fait face ensemble", a-t-il rappelé. Visiblement, Olivier Faure ne l'entend pas de cette oreille.

Cher @faureolivier, il n’y avait ni menace ni attaque personnelle dans mon propos.

Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour savoir l’un et l’autre que la vie n’est pas linéaire.

Et nous y avons quelquefois fait face ensemble. https://t.co/rKzipLc8hV — Christophe Castaner (@CCastaner) February 19, 2020