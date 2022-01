"Faire du chantage aux non-vaccinés ce n'est pas notre rôle", dit l'infectiologue Benjamin Rossi

Si Emmanuel Macron assume vouloir "emmerder les non-vaccinés" afin qu'ils passent enfin par la case piqûre, les soignants ne reprennent pas forcément ce vocable et cette stratégie élyséenne. "C'est une parole d'homme politique en campagne, analyse l'infectiologue Benjamin Rossi. C'est vrai que c'est important de pousser et d'essayer de convaincre les gens de se faire vacciner. Après savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir les convaincre, on va dire que notre administration publique a décidé de faire d'abord un passe sanitaire qui a été un bon moyen de pousser les gens à se faire vacciner. Un passe qu'ils convertissent en passe vaccinal et je ne sais pas si ça va fonctionner pour les plus réfractaires".

"Moi, je suis pour que les gens puissent avoir une information réelle et consciente de ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter d'aller à l'hôpital et pour ne pas décéder. Le reste, c'est des mesures qui sont plus des mesures politiques quand même", tempère-t-il.

"Je crois qu'il faut responsabiliser les gens. Un adulte peut décider, s'il pense avoir une information éclairée, de refuser un soin. Il peut refuser un vaccin, mais dans ce cas-là, il faut qu'il comprenne que dans les circonstances sanitaires, s'il refuse quelque chose qui est gratuit, qui peut lui éviter d'aller à l'hôpital, peut être que s'il se fait hospitaliser pour cette pathologie là, il pourrait payer puisque là, on parle de responsabilité d'adulte ?, avance le médecin. Après, ça aurait pu être une façon de responsabiliser les gens plutôt que les infantiliser en leurs disant : vous n'êtes pas vacciné, vous êtes privés de sortie. Mais il a été décidé de faire ce passe sanitaire.

Et l'infectiologue de continuer : "Après, je pense que notre rôle n'est pas de diviser les habitants ou de forcer. On ne fait jamais ça en médecine. On a le serment d'Hippocrate. On est là pour soigner tout le monde, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses convictions. Après, essayer de convaincre les gens de se faire vacciner, ça me semble primordial. Mais faire du chantage, je ne crois pas que ce soit notre rôle", conclut l'auteur de En première ligne (Editions Prisma).