Expulsion de l'imam Iquioussen : le Conseil d'Etat donne son feu vert

Le Conseil d'Etat a donné son feu vert à l'expulsion vers le Maroc de l'iman Hassan Iquioussen décidée par Gérald Darmanin. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur a estimé que cette décision qui infirme la suspension de cette expulsion par le tribunal administratif est "une grande victoire pour la République". "Il sera expulsé du territoire national", a-t-il ajouté.



Le ministère de l'Intérieur entendait faire annuler par la plus haute juridiction administrative française une décision du tribunal administratif de Paris suspendant la demande d'expulsion du prédicateur. Gérald Darmanin stigmatisait un "discours prosélyte, émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République", et "un discours à teneur antisémite particulièrement virulent", ses prêches prônant la "soumission" des femmes "au profit des hommes".

L'arrêté d'expulsion évoquait également l'encouragement "au séparatisme" et le "mépris de certaines valeurs républicaines telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française". Hassan Iquioussen, né en France il y a 58 ans mais de nationalité marocaine, a pour sa part considéré devant les juridictions administratives que son expulsion constituait "une atteinte disproportionnée" à sa "vie privée et familiale".

