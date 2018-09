publié le 11/09/2018 à 17:55

Des Républicains au Rassemblement national ? Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, pourrait être sur la liste du parti de Marine Le Pen, pour les élections européennes, prévues en mai 2019, selon une information Chez Pol. "Ça va se faire. Ce n'est plus qu'une question de calendrier. On n'est pas obligé de l'annoncer tout-de-suite, à huit mois des européennes", explique un ténor du Rassemblement national.



L'hypothèse de la présence de Thierry Mariani sur la liste du parti frontiste pour les élections européennes n'est pas nouvelle. En mars dernier, Le Parisien révélait ce "secret de polichinelle". Marine Le Pen et le membre des Républicains s'étaient retrouvés fin février, lors d'une rencontre où il a été question de l'avenir, et depuis les discussions continuent.

Cette information viendrait donc s'ajouter une série de rapprochements entre Thierry Mariani et le parti de Marine Le Pen. Fervent défenseur de l'union des droites, l'ancien ministre expliquait en mars dernier "que le Front national (depuis rebaptisé Rassemblement national ndlr) a évolué. Regardons si un accord ou un rapprochement sont possibles. Si on veut des alliés, ils seront forcément de ce coté-là si on veut appliquer un programme de droite". En réponse, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, avait assuré que l'ancien député serait exclu du parti s'il opère "le moindre début de commencement d'alliance".

Le principal concerné à quant à lui écrit sur Twitter : "Fréjus est une ville sympahtique mais je n'ai pas prévu de m'y rendre ce week-end...", en référence à la rentrée politique de Marine Le Pen, prévue le dimanche 16 septembre.

#Fréjus est une ville sympathique mais je n’ai pas prévu de m’y rendre ce week end .. — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 11 septembre 2018