publié le 01/04/2018 à 14:55

Thierry Mariani va-t-il rejoindre le Front national ? Selon Le Parisien, l'ancien secrétaire d'État puis ministre des Transports de Nicolas Sarkozy (2010-2012) s'apprêterait à grossir les rangs du parti de Marine Le Pen en vue des européennes 2019. Une information qui abonde dans le sens de l'appel de Thierry Mariani à un accord entre le Front national et Les Républicains, son parti, effectué le 10 mars dernier.





"J'ai personnellement de l'amitié pour Thierry Mariani, que je connais bien. Et on n'est pas dans Minority Report, ce film où les gens sont condamnés avant d'avoir fait quelque chose", temporise Gérald Darmanin, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Ancien membre des Républicains, dont il a été exclu après avoir rejoint le gouvernement d'Édouard Philippe, le ministre de l'Action et des Comptes publics n'en adresse pas moins un avertissement à son ancien collègue : "Je lui dis simplement, comme dans la chanson de Renaud : 'Déconne pas Thierry'. C'est un grand républicain. Je crois que l'opposition des Républicains doit être digne. Elle l'est pour la plupart de ses membres et en aucun cas Thierry Mariani, qui est un gaulliste, je crois, ne correspond à la volonté, aux envies, aux discours et à l'histoire de la famille Le Pen".

Depuis son départ forcé des Républicains, Gérald Darmanin a dénoncé à plusieurs reprises une forme de "flirt" entre son ancienne famille politique et le Front national.