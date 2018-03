Thierry Mariani, candidat FN pour les Européennes de 2019 ?

publié le 31/03/2018 à 21:10

La présence de Thierry Mariani, ex-ministre de Nicolas Sarkozy et membre des Républicains, aux côtés du Front National lors des élections Européennes de 2019 serait inéluctable selon Le Parisien. En interne, ce serait un "secret de polichinelle" selon le quotidien.



Thierry Mariani se présenterait donc sous l'étiquette FN en 2019, mais pas en tête de liste, "car ce serait trop compliqué de placer une personnalité issue de l’ouverture à ce poste clé", ont affirmé des sources du parti frontiste au Parisien. Marine Le Pen et Thierry Mariani se sont retrouvés fin février, avant le congrès de Lille lors d'une rencontre où il a été question de l'avenir, et depuis les discussions continuent.

L'officialisation du rapprochement ne serait donc qu'une question de temps, un lieutenant de Marine Le Pen a confié au quotidien une possible annonce en septembre. Le rapprochement serait aussi une question de conditions, qui sont toujours abordées dans des échanges qui se poursuivent entre Thierry Mariani et le FN. "À ce stade, les discussions sont amenées à se poursuivre tranquillement. On ne se précipite pas" a également confié au Parisien le même proche de la présidente du Front national.

Le principal intéressé reste lui prudent. "Je n'ai pas donné mon accord", se contente-t-il de répondre au Parisien. S'il venait effectivement à rejoindre les rangs du FN lors des Européennes, la sanction serait immédiate du côté des Républicains. "On l’exclut dans les dix secondes qui suivent !", affirme sans ciller l'un des proches de Laurent Wauquiez.