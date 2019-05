publié le 24/05/2019 à 19:38

Dans cette dernière ligne droite des élections européennes, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, a appelé les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, Les Républicains et de la France Insoumise à voter pour lui.



Le protégé de Marine Le Pen estime que "si Emmanuel Macron arrive en tête du scrutin, il triomphera. Il se sentira légitimé et derrière, il déclenchera une série de réformes, poursuivra la folie fiscale puis le laxisme avec l'insécurité et l'immigration". Selon lui, les électeurs des autres partis ont le point commun d'avoir "la volonté de ne pas voir Emmanuel Macron arriver en tête dimanche soir. C'est un référendum pour ou contre sa politique".

Jordan Bardella s'avoue "prudent" alors que cet appel au "vote utile" peut lui permettre d'obtenir des voix décisives ce dimanche 26 mai : "J'ai toujours été prudent. Je pense que rien n'est gagné et que ce sera très serré entre la République en Marche (LaREM) et le Rassemblement National (RN). Maintenant il y a une réalité, ce que fait Emmanuel Macron au niveau national, il le fera au niveau européen".