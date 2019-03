publié le 05/03/2019 à 23:42

Entre Paris et Bruxelles, Rachida Dati a choisi. La députée européenne LR a annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat au Parlement européen. La raison : l'ancienne Garde des Sceaux dit réfléchir "très sérieusement" à une candidature aux municipales parisiennes.



"La politique, ce sont des choix parmi ses combats. Et aujourd'hui mon choix, c'est Paris", explique-t-elle dans un entretien au Figaro. "Il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m'y engagerai sans hésitation" poursuit l'édile du VIIe arrondissement.

"Paris a toujours été la ville de toutes les promesses, celle de l'émancipation où se réalisent les rêves et les ambitions. Paris répond-elle toujours à cette promesse ? Je ne le crois pas. Je veux redonner à Paris cette ambition", ajoute Rachida Dati, qui a récemment multiplié les sorties et les cafés-débats dans l'est de la capitale.

"Convaincue" que la droite peut gagner les municipales dans la capitale, acquise à la gauche depuis 20 ans, elle estime que "la droite a fait ses preuves sur de nombreuses questions telles que la sécurité, la gestion des finances publiques ou l'environnement".

LR se réunit mercredi 6 mars

Mais l'équation est plus compliquée qu'elle ne paraît depuis 2017 et le triomphe des candidats En Marche aux législatives qui ont ravi la majorité des circonscriptions parisiennes, y compris dans des bastions de droite. D'autres candidats se sont déjà déclarés au sein de LR, tel le maire du VIe arrondissement Jean-Pierre Lecoq.



Cette annonce constitue un premier coup de théâtre dans la campagne. La Commission d'investiture du parti de droite doit en effet débattre mercredi 6 mars des élections européennes.



"Laurent Wauquiez m'a toujours assuré que je serais en position éligible sur la liste LR. Il me proposera à la sixième place lors de la CNI (commission nationale d'investiture) ce mercredi", assure pourtant celle qui siège au parlement européen depuis 2009.