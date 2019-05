publié le 19/05/2019 à 15:31

Le mouvement des "gilets jaunes" n'a "plus de débouché politique", selon Emmanuel Macron. Un constat que n'approuve pas Manon Aubry. La tête de liste la France insoumise pour les élections européennes estime que l'"on a assisté à l'un des plus grands mouvements de l'histoire récente. Je pense que ce qui s'est passé dans la rue depuis 27 semaines ne s'arrêtera pas. Ça prendra peut-être d'autres formes parce que les gens sont fatigués, ils sont crevés".



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 19 mai, Manon Aubry affirme que "les revendications partagées par les 'gilets jaunes', sont partagées par une grande majorité des français. Nos 79 candidats sur la liste de la France insoumise, sont 79 gilets jaunes. On a tous manifesté dans les rues, j'ai manifesté mais on ne prétend pas résumer le mouvement à nous-mêmes".

Et d'ajouter : "Nous n'avons pas voulu faire de récupération politique (...) À aucun moment on s'est posé en leaders de ce mouvement".