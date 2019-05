publié le 13/05/2019 à 15:32

Le ton monte entre La République en Marche et Les Républicains, à moins de deux semaines des élections européennes. Ce lundi 13 mai, François-Xavier Bellamy s'en est pris au Premier ministre, déclarant sur France Culture qu'il a "beaucoup de compassion" envers lui car "il est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement et il défend une liste dont la politique ne correspond pas du tout à ce qu'il avait porté le reste de sa vie politique".



Et l'adjoint au maire de Versailles ne s'est pas arrêté là. "Dans ce débat européen, dans ce qui est le coeur de la liste En marche, on voit qu'il y a en réalité quelque chose qui nous renvoie à la gauche traditionnelle", ce qui, pour lui ne convient pas avec le passé politique du Premier ministre, plutôt de droite.

D'après lui, la proposition d'un budget de la zone euro est une idée d'une "politique classiquement de gauche", et permettrait en réalité "de faire financer par d'autres pays que nous la dette que nous avons accumulées pour faire en sorte d'organiser une redistribution à l'échelle de l'Europe".

Cette droite du Trocadéro [...] n'a que des postures politiciennes à opposer à ceux qui font des choix courageux Édouard Philippe





La République en Marche et Les Républicains se disputent une part clé de l'électorat de centre droit, cruciale pour la suite du quinquennat. Édouard Philippe a, de son côté, multiplié les attaques contre le Rassemblement National de Marine Le Pen mais aussi contre son ancien parti des Républicains qui "n'a que des postures politiciennes à opposer".



Le Premier ministre a interpellé samedi 11 mai, à Strasbourg François-Xavier Bellamy en disant que "des racines, ça ne fait pas un projet, il faut lui rajouter des ailes".



Même si Les Républicains montent dans les sondages depuis plusieurs mois, La République en Marche, avec Nathalie Loiseau en tête de liste, est au coude-à-coude avec le Rassemblement National, mené par Jordan Bardella, en tête des sondages.