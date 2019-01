et Marie-Pierre Haddad

François-Xavier Bellamy peut-il être tête de liste des Républicains pour la campagne des européennes ? Ce professeur de philosphie de 33 ans est pressenti pour le poste. "Je le connais très peu. Il incarne le jeunesse et le renouvellement", note Guillaume Peltier.



Cependant, au micro de RTL, le porte-parole des Républicains précise que "ce n'est pas tout à fait ma ligne politique. Il est beaucoup plus conservateur que moi. Pour autant, je n'aime pas trop les procès d'intentions et je souhaite qu'on lui souhaite sa chance".

À titre personnel, Françoix-Xavier Bellamy s'est dit opposé à l'IVG. Face à la polémique, il affirme, dans un entretien au Figaro : "Il n'est pas question de revenir sur la loi Veil (...)"Cette polémique naît d'une caricature affligeante pour tenter de me disqualifier. Pourquoi lance-t-on aujourd'hui ce débat, si éloigné des enjeux européens? Je ne suis pas dupe..."

Guillaume Peltier estime qu'"il a eu raison ce matin de fermer cette polémique en rappelant qu'il est hors de question de toucher à la loi Veil. Il y aura d'autres candidats et j'ai toute confiance en Laurent Wauquiez pour élargir et rassembler toute notre famille politique".