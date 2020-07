Éric Piolle, maire de Grenoble, est l'invité du Grand Jury

et AFP

publié le 02/07/2020 à 12:15

Vainqueurs dans plusieurs grandes villes dimanche, les Verts semblent désormais en position de force à gauche en vue de l'élection présidentielle de 2022, mais ils doivent définir leurs relations avec leurs partenaires et régler leurs divergences internes.

Portés par un mouvement de fond planétaire en faveur de l'écologie, les Verts mènent pour l'instant à bien leur plan les menant à 2022. Les élections municipales ont même dépassé leur espérance, avec des victoires spectaculaires à Lyon et sa métropole, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Poitiers, Besançon, Tours, Annecy ou encore, peut-être, à Marseille.

"C'est une avancée historique pour les Verts, qui n'ont jamais eu autant de grandes villes", constate pour l'AFP Vanessa Jérôme, politologue associée à l'université Paris 1 et spécialiste d'EELV.



"La réélection à Grenoble d'Éric Piolle est peut-être encore plus significative puisqu'elle témoigne d'un ancrage de long terme dans une ville d'importance", ajoute-t-elle. Car l'ambition des écologistes est de faire fructifier ces victoires. "Ce n'est pas une vague verte qui, par nature, peut refluer, il y a un effet de cliquet" irréversible, avance le secrétaire national d'EELV Julien Bayou.



