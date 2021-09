Éric Ciotti est l'invité du Grand Jury ce dimanche 5 septembre

La primaire de la droite à laquelle il est candidat, la situation de l'Afghanistan et de ses nombreux réfugiés ou encore la crise sanitaire.... Les sujets brûlants sont nombreux, et Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, a l'habitude de prendre des positions tranchées. Il sera l'invité du Grand Jury ce dimanche 5 septembre.

Candidat déclaré à la primaire de la droite et du centre en vue du scrutin présidentiel de 2022, Éric Ciotti y sera opposé à Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Michel Barnier. "Pour gagner, il faut des idées fortes, et une incarnation", a-t-il affirmé cette semaine, tout en évoquant ses idées. "Mon cap est à droite, et mon objectif est simple : je veux que la France reste la France", a-t-il insisté.

Cette semaine, l'élu a également fait parler de lui sur les réseaux sociaux après avoir relayé une vidéo en dénonçant le fait que plusieurs véhicules de guerre américains avaient été abandonnés entre les mains des talibans, en Afghanistan, selon ses dires. Or, ces chars ont en réalité été laissés par les Soviétiques, dans les années 1980.

