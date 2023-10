Enseignant tué à Arras : l'Assemblée nationale endeuillée observe une minute de silence

L'attaque au couteau, qui a fait deux blessés graves et une victime, professeur dans un établissement d'Arras (Pas-de-Calais), a ému la France entière ce vendredi 13 octobre. En réaction au drame, et en parallèle d'une visite d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et Gabriel Attal sur les lieux de l'assaut, une minute de silence a été observée par les députés en ouverture de la séance de 15h à l'Assemblée nationale.

La vice-présidente de l'Hémicycle, Naïma Moutchou, s'est exprimée en préambule au nom de "la représentation nationale", dénonçant, l'émotion dans la voix, "l'horreur de ces actes". Après avoir adressé quelques mots en soutien aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'"à toute la communauté éducative", l'élue du Val-d'Oise a laissé place au silence.

Tout au long de la journée, l'ensemble de la classe politique s'est joint à l'émotion commune, et aux nombreux témoignages de solidarité envers les personnes touchées, ainsi que le corps enseignant. De Jean-Luc Mélenchon, en passant par Nicolas Sarkozy, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, ou encore Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, de nombreuses personnalités politiques ont réagi à l'attaque.

Sur place cet après-midi dans une déclaration à la presse, Emmanuel Macron a dénoncé "la barbarie islamiste", déplorant que "près de trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty", une école soit à nouveau la cible du terrorisme.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info