Anaïs, une collégienne, était présente lors de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés graves dans le lycée Gambetta d'Arras (Pas-de-Calais). Elle témoigne au micro de RTL. La jeune fille allait à la cantine, quand elle a vu "beaucoup de gens qui courent partout".

"Je suis allée voir le prof de sport (...), et il m'a dit "cours, cours !"", explique-t-elle. "Je me retourne, et je vois le monsieur avec le couteau devant moi. Il y avait du sang sur le couteau. J'ai commencé à avoir peur, je n'arrivais pas à bouger", décrit-elle. "Il avait les cheveux longs, attachés, un peu grand, et il avait un couteau à la main".

Elle a ensuite couru pour se mettre à l'abri dans les étages d'un bâtiment, puis s'est confinée en classe. "J'ai eu peur, j'étais traumatisée, je tremblais", ajoute-t-elle. Anaïs connaissait l'enseignant tué : "C'était un prof de français du collège, je le voyais tous les jours. Il était super gentil", raconte-t-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info